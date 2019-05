Rund 154.000 Menschen im Landkreis Biberach sind an diesem Sonntag zur Europa- und Kommunalwahl aufgerufen. Seit den Morgenstunden haben die Wahllokale in den 45 Städten und Gemeinden geöffnet. Mit Spannung wird erwartet, welche Parteien ins europäische Parlament beziehungsweise in die kommunalen Gremien einziehen und wie hoch die Wahlbeteiligung ist.

+++Wahlbeteiligung+++ Bis Sonntagmittag hatten 23 Prozent der Wahlberechtigten eines der 21 Wahllokale in Biberach und den Teilorten aufgesucht.