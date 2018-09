Kalenderblatt 2018: 27. September

Leben auf 16 Quadratmetern, ohne Strom, ohne Verzicht. Was für viele abenteuerlich klingt, ist Anne Donaths Alltag. Sie lebt nun fast 25 Jahre in ihrem Minihaus in Steinhausen bei Bad Schussenried. Die Rentnerin vermisst nichts. Dabei kam ihr die Idee einst aus Sorge, im Alter nicht über die Runden zu kommen und sich einschränken zu müssen. Heute rechnet Donath lieber in Zeit als in Geld.

Vier mal vier Meter Wohnfläche, als Bett reicht Anne Donath eine Matratze.