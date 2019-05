Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was essen muss. Am liebsten natürlich was Gutes, das zu finden oft schwer ist. Dabei hat gerade gute Gastronomie viel mit Leichtigkeit zu tun: ungezwungener Umgang mit unkomplizierten Zutaten, Menschen im Service, die nichts gegen Gäste haben. Und eine Umgebung, in der es sich ganz leger auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren lässt: Genuss und Geselligkeit.

All diese Bedingungen finden sich im Ristorante La Stazione, direkt am namensgebenden Bahnhof in Biberach, erfüllt.