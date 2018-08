Kalenderblatt 2018: 24. August

Ungewöhnlicher Einsatz für 40 Herbertinger Feuerwehrleute in Mieterkingen: Auf mehreren hundert Metern mussten sie ausgelaufene Gülle beseitigen.

In einer Biogasanlage war laut Polizei der Überlaufschutz eines Silos defekt. Dieser regelt im Normalfall, dass die Gülle in ein zweites Silo geleitet wird, wenn das erste voll ist. Am Mittwochabend aber lief das volle Silo über und rund 50 Kubikmeter Gülle – 50 000 Liter – flossen zunächst über eine Wiese und dann die Straße entlang bis zur Fulgenstadter Straße und der Einmündung zum Weg ...