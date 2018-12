Kalenderblatt 2018: 23. Dezember

Von Schwäbische Zeitung

Frank Stäbler, amtierender Weltmeister im Ringen, nimmt als Ehrengast an der Sportlerehrung der Stadt Pfullendorf am Mittwoch, 5. Dezember, teil. Diese beginnt um 18 Uhr im Rats- und Bürgersaal am Kirchplatz.

Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Dittrich, Sportredakteur beim Südwestrundfunk (SWR). Die Stadt Pfullendorf zeichnet bei ihrer Sportlerehrung die erfolgreichsten Sportler des Jahres aus und lädt dazu immer wieder hochkarätige Ehrengäste ein.