Kalenderblatt 2018: 20. Mai

Von Mareike Keiper

Einen Monat lang mussten die Mitarbeiter zittern, jetzt steht es fest: Die deutschen Filialen der Modekette Miller & Monroe werden schließen. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz am Mittwoch mitgeteilt. Betroffen sind etwa 160 Geschäfte und 1800 Mitarbeiter. „Eine langfristige Fortführung der Läden unter der Marke Miller & Monroe kommt nicht in Betracht“, heißt es in einer Pressemitteilung der verantwortlichen Kanzlei in Stuttgart.