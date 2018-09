Kalenderblatt 2018: 18. September

Vorbei: Nach nur zehn Wochen trennt sich Fußball-Landesligist FV Altheim von seinem Trainer Rudolf Soukup (die SZ berichtete). „Die Chemie hat nicht gestimmt“, erläutert Abteilungsleiter und Angreifer Florian Geiselhart zur Trennung am Sonntag. Schon in der Vorbereitung im Sommer seien erste Probleme aufgetaucht. „Wir haben in der vergangenen Woche viele Gespräche geführt im Mannschaftsrat und mit den Spielern, sind zusammengesessen und sind zum Entschluss gekommen, dass eine Entscheidung fallen muss“, sagt Geiselhart.