Kalenderblatt 2018: 17. August

Von Schwäbische Zeitung

Ein zweijähriger Junge ist am Mittwoch in Biberach schwer verletzt worden, als er in ein Auto gerannt war. Der Junge hielt sich nach Angaben der Polizei gegen 17.45 Uhr auf dem Gehweg in der Waldseer Straße auf. Seine Mutter befand sich im angrenzenden Gebäude.

Aufgrund parkender Fahrzeuge war das Kind für vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer nicht erkennbar, so die Polizei in ihrem Bericht weiter. Als der Zweijährige unvermittelt auf die Fahrbahn rannte, wurde er von einem Auto erfasst.