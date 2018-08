Kalenderblatt 2018: 14. August

Von Schwäbische Zeitung

Drei Kinder, beziehungsweise Jugendliche, im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren sind am Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr, beim Spielen durch das Plexiglasdach des Stadtwerkegebäudes in unmittelbarer Nähe zum Tuttilla-Abenteuerland im Donaupark gestürzt. Ein Kind wurde leicht, zwei mittelschwer verletzt, so Feuerwehrsprecher Christian Friedrich.

„Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert“, sagt Friedrich. Die Tuttlinger Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, ebenso die Rettungsdienste.