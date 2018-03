Kalenderblatt 2013: 7. Dezember

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Dezember 2013

49. Kalenderwoche

341. Tag des Jahres

Noch 24 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Ambrosius, Gerald

HISTORISCHE DATEN

2012 - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will sich bis 2015 reformieren und ihre Handlungsfähigkeit stärken. Darauf verständigen sich die Außenminister und Vertreter aus 57 Mitgliedsländern in Dublin.

2011 - Deutschland will die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU- Ländern erleichtern. Das Bundeskabinett beschließt einen Entsprechenden Gesetzentwurf.

2003 - Bei der Parlamentswahl in Russland erringen die Kreml-treuen Parteien einen klaren Sieg.

1998 - Im Bonner Kanzleramt beginnen unter Leitung von Bundeskanzler Gerhard Schröder die Gespräche für ein Bündnis für Arbeit.

1993 - Nach fast 350 Jahren Alleinherrschaft geben die weißen Südafrikaner einen Teil der Regierungsmacht ab. In Kapstadt konstituiert sich der gemischtrassische „Übergangs-Exekutivrat“ (TEC).

1988 - Im Nordwesten der damaligen Sowjetrepublik Armenien zerstören Erdstöße der Stärke 6,8 nahezu 60 Dörfer und Städte. Das Beben fordert mindestens 25 000 Menschenleben.

1973 - Der Film „Gelegenheitsarbeit einer Sklavin“ von Alexander Kluge über die Rolle der Frau in der Familie kommt in die Kinos.

1948 - Nach den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung am 5. Dezember, die nur in den Westsektoren Berlins stattfinden, wird Ernst Reuter (SPD) zum Oberbürgermeister West-Berlins gewählt.

1768 - Bei der Einweihung der Waisenhauskirche in Wien wird die „Waisenhausmesse“ des zwölfjährigen Wolfgang Amadeus Mozart unter seiner Leitung uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: „Sugar“, ein zwölf Wochen altes englisches Kätzchen, hat 45 Minuten volles Programm in der Waschmaschine überlebt. Es trotzte in der Trommel Temperaturen von 40 Grad und 1100 Umdrehungen in der Minute.

GEBURTSTAGE

1988 - Emily Browning (25), australische Schauspielerin („Ned Kelly“)

1948 - Gertrud Leutenegger (65), Schweizer Schriftstellerin („Sphärenklang“)

1928 - Noam Chomsky (85), amerikanischer Linguist und Philosoph („Der gescheiterte Staat“)

1918 - Max Merkel, österreichischer Fußballtrainer, gest. 2006

1873 - Willa Cather, amerikanische Schriftstellerin („Das Haus des Professors“), gest. 1947

TODESTAGE

1993 - Wolfgang Paul, deutscher Experimentalphysiker, Nobelpreis für Physik 1989, geb. 1913

1698 - Andrea Guarneri, italienischer Geigenbauer, geb. um 1626