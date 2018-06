Kalenderblatt 2012: 6. Januar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Januar:

1. Kalenderwoche

6. Tag des Jahres

Noch 360 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Balthasar, Gertrud, Kaspar, Melchior, Pia, Wiltrud

HISTORISCHE DATEN

2010 - China hat Deutschland nach chinesischen Angaben als Exportweltmeister überholt. Die Ausfuhren Chinas erreichten trotz der weltweiten Wirtschaftskrise bis November 2009 ein Volumen von 1071 Milliarden Dollar.

2009 - US-Präsident George W. Bush unterzeichnet die Einrichtung eines Naturschutzgebietes mit einer Gesamtfläche von rund 500 000 Quadratkilometern im tropischen Pazifik.

2008 - Microsoft-Mitgründer Bill Gates läutet auf der Consumer Electronics Show CES in Las Vegas seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft des Softwarekonzerns ein.

2005 - Der US-Kongress erklärt den Republikaner George W. Bush offiziell zum Sieger der Präsidentenwahl vom 2. November 2004.

1999 - Saddam Hussein ruft die arabischen Staaten zum Sturz ihrer Regierungen auf.

1993 - In den indischen Städten Bombay und Ahmedabad beginnen blutige Auseinandersetzungen zwischen Moslems und Hindus, die Hunderte von Menschenleben fordern.

1968 - In der Tschechoslowakei wird Alexander Dubcek, Mitinitiator Reformkommunismus, zum neuen Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei gewählt.

1950 - Großbritannien erkennt als erster westlicher Staat die Volksrepublik China an.

1912 - New Mexico wird als 47. Staat in die Vereinigten Staaten aufgenommen.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Ein Staubsauger hat einen Japaner vor dem Erstickungstod bewahrt. Dem 70-Jährigen war ein Reiskloß in der Kehle stecken geblieben. Daraufhin griff seine Tochter zum Staubsauger und saugte den widerspenstigen Kloß aus dem Hals.

GEBURTSTAGE

1971 - Joey Lauren Adams (41), amerikanische Schauspielerin („Big Daddy“)

1965 - Bjørn Lomborg (47), dänischer Politologe und Buchautor („Cool it!“)

1959 - April Hailer (53), deutsche Komikerin und Schauspielerin („Die grüne Wolke“)

1955 - Rowan Atkinson (57), britischer Schauspieler („Mr. Bean“)

1946 - Syd Barrett, britischer Sänger und Gitarrist, Mitbegründer der Band Pink Floyd („The Piper At The Gates Of Dawn“), gest. 2006

TODESTAGE

1999 - Ingeborg Wurster, deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin („heute-Journal“), geb. 1931

1852 - Louis Braille, französischer Blindenlehrer und Entwickler der Blindenschrift, geb. 1809