Kalenderblatt 2011: 9. September

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt am 9. September:

36. Kalenderwoche

252. Tag des Jahres

Noch 113 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Otmar

KURIOS

1999 - dpa meldet: Deutschland im Heiratstaumel: Ergriffen von einem wahren Schnapszahl-Fieber geben sich Tausende von Heiratswilligen am 9.9.99 in Deutschland das Jawort.

HISTORISCHE DATEN

2010 - Die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, kündigt ihren Rückzug aus dem CDU-Vorstand an. Sie hatte zuvor mit Äußerungen zum Ausbruch des 2. Weltkriegs für Empörung gesorgt.

2009 - Im Großraum Istanbul kommen bei Springfluten 37 Menschen ums Leben. Es ist die schwerste Unwetter-Katastrophe in der Türkei seit Jahrzehnten.

2006 - Papst Benedikt XVI. trifft zu einem sechstägigen Besuch in Bayern ein.

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) eröffnet offiziell das vom amerikanischen Architekten Daniel Libeskind entworfene jüdische Museum in Berlin.

1976 - Die erste Folge der Zeichentrickserie „Biene Maja“ wird im deutschen Fernsehen gesendet.

1971 - Die erste Sendung des politischen Fernsehmagazins „Kennzeichen D“ wird im ZDF ausgestrahlt.

1951 - Die Armee der Volksrepublik China marschiert in die tibetische Hauptstadt Lhasa ein.

1941 - Britische und kanadische Truppen besetzen die norwegische Inselgruppe Spitzbergen.

1893 - Der „Fußballverein Stuttgart“ (VfB) wird gegründet.

GEBURTSTAGE

1966 - Georg Hackl (45), deutscher Rennrodler, dreimaliger Rodel-Olympiasieger im Einsitzer 1992,1994 und 1998

1951 - Michael Keaton (60), amerikanischer Schauspieler („Batman“) 1946 - Billy Preston, amerikanischer Keyboarder, gest. 2006

1941 - Otis Redding, amerikanischer Soulsänger („Sittin' on the Dock of the Bay“), gest. 1967

1916 - Peter Beauvais, deutscher Regisseur („Die Ratten“), gest. 1986

TODESTAGE

1976 - Mao Tsetung, chinesischer Politiker und Revolutionsführer, Gründer der Volksrepublik China, geb. 1893

1901 - Henri de Toulouse-Lautrec, französischer Maler und Grafiker („Im Moulin Rouge“), geb. 1864