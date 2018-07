Kalenderblatt 2011: 10. September

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt am 10. September:

36. Kalenderwoche

253. Tag des Jahres

Noch 112 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Nikolaus

HISTORISCHE DATEN

2010 - Berlin hat jetzt nach dem Vorbild in Hollywood einen „Walk of Fame“, auf dem prominente Filmschaffende mit einem Stern verewigt sind.

2009 - Deutschlands Fußball-Frauen sichern sich zum siebten Mal den Europameister-Titel.

2006 - Rennprofi Michael Schumacher kündigt das Ende seiner einzigartigen Formel-1-Karriere an.

2001 - Die neun Ostseestaaten einigen sich in Kopenhagen auf ein Maßnahmepaket zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tankerunfällen.

1996 - Die UN-Vollversammlung verabschiedet das Abkommen über einen weltweiten Atomteststopp (CTBT). Der Vertrag tritt erst dann in Kraft, wenn ihn alle 44 Nuklearstaaten ratifiziert haben.

1981 - Pablo Picassos Gemälde „Guernica“, das er 1937 aus Anlass der Zerstörung der gleichnamigen Stadt im spanischen Bürgerkrieg malte, kommt aus New York zurück nach Madrid.

1966 - Cassius Clay verteidigt in Frankfurt am Main seinen Titel als Boxweltmeister im Schwergewicht gegen den Deutschen Karl Mildenberger durch einen K.o.-Sieg in der zwölften Runde.

1926 - Deutschland wird in den Völkerbund aufgenommen.

1721 - Schweden und Russland beenden als letzte Kriegsgegner mit dem Frieden von Nystad den Großen Nordischen Krieg.

AUCH DAS NOCH

2002 - dpa meldet: Der 47-jährige slowenische Langstreckenschwimmer Martin Strel hat den Mississippi von der Quelle bis zur Mündung durchschwommen. Er schaffte die 4083 Kilometer lange Strecke in 68 Tagen.

GEBURTSTAGE

1968 - Guy Ritchie (43), britischer Regisseur („Bube, Dame, König, Gras“)

1960 - Colin Firth (51), britischer Schauspieler („Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück“)

1956 - Erick Zonca (55), französischer Regisseur („Liebe das leben“)

1946 - Wieland Backes (65), deutscher Fernsehmoderator („Nachtcafé“)

1890 - Franz Werfel, österreichischer Schriftsteller („Die vierzig Tage des Musa Dagh“), gest. 1945

TODESTAGE

2007 - Anita Roddick, britische Unternehmerin, Gründerin der britischen Kosmetikkette „The Body Shop“ 1976, geb. 1942

1961 - Wolfgang Graf Berghe von Trips, deutscher Formel-1-Rennfahrer, geb. 1928