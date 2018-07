Kalenderblatt 2010: 26. September

Hamburg (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. September:

38. Kalenderwoche

269. Tag des Jahres

Noch 96 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Damian, Eugenia, Kaspar

HISTORISCHE DATEN

2009 - Papst Benedikt XVI. trifft zu seinem ersten Tschechien-Besuch (26.-28. September) in Prag ein. Es ist der 13. Auslandsbesuch des 82-jährigen Papstes in seinem rund viereinhalbjährigen Pontifikat.

2008 - Der Bundestag verabschiedet das Kinderförderungsgesetz. Von 2013 an wird es einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter geben. Am 7. November billigt der Bundesrat das Kita-Gesetz.

2005 - Die nordirische Terrororganisation IRA hat ihr Waffenarsenal zerstört, bestätigt die Internationale Entwaffnungskommission für Nordirland. Am 28. Juli hatte die IRA ihren „bewaffneten Kampf“ gegen Großbritannien offiziell für beendet erklärt.

1997 - Forscher bestätigen das Auftreten einer neuen Form der tödlichen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Menschen. Sie wird möglicherweise durch den Verzehr eines an BSE erkrankten Tieres ausgelöst.

1985 - Der Bundestag verabschiedet das neue Volkszählungsgesetz und ebnet damit den Weg für die Zählung 1987. Das Bundesverfassungsgericht hatte das alte Gesetz 1983 für verfassungswidrig erklärt und damit dem Widerstand der zahlreichen Kritiker recht gegeben.

1957 - Am New Yorker Broadway findet die offizielle Premiere von Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“ statt.

1937 - Im Wiener Prater brennt die Rotunde, das Hauptmessegebäude der österreichischen Hauptstadt, ab. Das 84 Meter hohe Weltausstellungsgebäude von 1873 war eines der Wahrzeichen Wiens.

1907 - Die bisherige britische Kolonie Neuseeland erhält den Dominion-Status im britischen Commonwealth.

1815 - Preußen, Russland und Österreich schließen die „Heilige Allianz“ gegen liberale und demokratische Bewegungen in Europa.

AUCH DAS NOCH

2003 - dpa meldet: Ein Landwirt aus Antalya in der Türkei hat den „Alternativ-Tourismus“ gewinnbringend für sich entdeckt. Er schickt ausländische Touristen mit Plastiktüten in den Händen zur Baumwollernte. Dank der wöchentlichen „Kursgebühren“ in Höhe von umgerechnet rund 30 Euro hat der Bauer sein übliches Jahreseinkommen von drei Milliarden Lira (rund 2000 Euro) innerhalb von nur zwei Monaten versiebenfacht.

GEBURTSTAGE

1963 - Lysette Anthony (47), britische Schauspielerin („Krull“)

1955 - Richy Müller (55), deutscher Schauspieler („Fandango“)

1945 - Bryan Ferry (65), britischer Popsänger und -musiker, Sänger der Popgruppe Roxy Music („Avalon“)

1930 - Fritz Wunderlich, deutscher Tenor, beginnt seine Karriere an der Stuttgarter Oper, gest. 1966

1898 - George Gershwin, amerikanischer Komponist („Porgy und Bess“), gest. 1937

TODESTAGE

1945 - Bela Bartok, ungarischer Komponist und Pianist, Emigration in die USA 1940 („Herzog Blaubarts Burg“), geb. 1881

1940 - Walter Benjamin, deutscher Philosoph, Kritiker und Essayist („Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“), nahm sich 1940 das Leben, geb. 1892