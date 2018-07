Kalenderblatt 2009: 15.August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. August:

33. Kalenderwoche

227. Tag des Jahres

Noch 138 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Bernhard, Mechthild, Rupert

HISTORISCHE DATEN

2008 - Nach dem Krieg um die von Georgien abtrünnige Provinz Südossetien unterzeichnet Georgiens Präsident Michail Saakaschwili den europäischen Friedensplan. Am 16. August unterzeichnet auch Russlands Präsident Dmitri Medwedew.

2007 - Bei einem Mordanschlag in der Duisburger Innenstadt werden sechs Italiener mit Kopfschüssen getötet. Täter und Opfer sollen aus konkurrierenden Familien der kalabrischen Mafia kommen.

2004 - Den größten Marihuana-Fund in Deutschland seit drei Jahren machen Zollfahnder im Hamburger Hafen: In einem Container aus Jamaika stellen sie 2,2 Tonnen sicher.

1994 - Einen Tag nach seiner Festnahme im Sudan wird der international gesuchte Terrorist „Carlos“ (Ilich Ramírez Sánchez) an Frankreich überstellt.

1977 - Der in Italien zu lebenslanger Haft verurteilte Herbert Kappler flieht aus der Haft. 1944 war er als Gestapo-Chef von Rom an der Erschießung von 335 Zivilisten in den Ardeatinischen Höhlen beteiligt.

1969 - In Bethel (US-Bundesstaat New York) beginnt das Woodstock-Festival. Zu dem dreitägigen Open-Air-Konzert waren 60 000 Besucher erwartet worden, aber bis zu 500 000 Rockfans erschienen.

1939 - Der Spielfilm „Es war eine rauschende Ballnacht“ von Carl Froelich mit Zarah Leander, Marika Rökk und Hans Stüwe wird in Berlin uraufgeführt.

1914 - Der Panamakanal vom Atlantik zum Pazifik wird für den Schiffsverkehr freigegeben. Der erste Frachter passiert den Kanal.

1248 - Der Grundstein zum gotischen Kölner Dom wird gelegt.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Die New Yorker Polizei macht Jagd auf zwei Gangster, die sich als Goofy und Elmo verkleiden. In Kostümen der Disney-Figur und des Sesamstraßen-Lieblings sollen sie zuletzt eine Frau in deren Wohnung im Stadtbezirk Bronx ausgeraubt haben.

GEBURTSTAGE

1972 - Ben Affleck (37), amerikanischer Schauspieler („Armageddon“) und Drehbuchautor („Good Will Hunting“)

1963 - Alejandro González Iñárritu (46), mexikanischer Regisseur („Babel“)

1955 - Roger Willemsen (54), deutscher Fernsehmoderator („Willemsens Woche“) und Autor („Deutschlandreise“)

1929 - Anna Walentynowicz (80), polnische Kranführerin und Gewerkschafterin, ihre Entlassung führt 1980 zum Streik auf der Danziger Leninwerft und zur Gründung der unabhängigen Gewerkschaft „Solidarnosc“ (Solidarität)

1888 - T.E. Lawrence, Beiname „Lawrence von Arabien“, britischer Offizier und Schriftsteller, britischer Agent und Militärberater im Ersten Weltkrieg, organisierte den Araberaufstand gegen die Türken, gest. 1935

TODESTAGE

1967 - René Magritte, belgischer Maler, Surrealist, geb. 1898

1936 - Grazia Deledda, italienische Schriftstellerin („Schilf im Wind“), Literatur-Nobelpreisträgerin 1926, geb. 1871