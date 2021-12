Kalender Landkreises Ravensburg 2022 erhältlich

Wo der Süden am schönsten ist: Der Landkreiskalender 2022 des Landkreises Ravensburg mit den schönsten Aussichten aus der Region ist ab sofort erhältlich, teilt das Landratsamt mit.

Zum Preis von fünf Euro gibt es den Kalender in den Filialen der Kreissparkasse Ravensburg sowie an den Standorten der Bürgerbüros des Landkreises in Bad Waldsee, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg und Wangen im Allgäu. Die Bilder mit Blick auf Städte, Gemeinden und Landschaften aus dem Landkreis zeigen einmal mehr, wie lebenswert die Region Allgäu-Oberschwaben ist.