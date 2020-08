In Aalen hat es in der jüngsten Vergangenheit mehrere Vandalismusfälle gegeben. Mehrere Sonnenliegen wurden zerstört, ein Mülleimer beschädigt, ein Holzzaun umgetreten sowie die Äste an mehreren Sträuchern, Büschen und Bäumen entlang des Kochers womöglich mit einem Gegenstand abgeschlagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Wasseralfingen ist ein smarter Mülleimer beim Kurbelwellenbrunnen aus der Verankerung gerissen worden. Laut Stadtsprecherin Karin Haisch ist der Schaden mittlerweile behoben.