Kahlgrün freut sich über vielfältigen Schulterschluss

Weitere Unterstützung haben die Schützengilde und der Reiterverein erfahren. Jeweils 1000 Euro erhielten die beiden durch den Brand am 24. März geschädigten Vereine aus den Händen von Kreissparkassen-Vorstandsmitglied Norbert Martin und Franz Zwisler, Leiter Privatkundengeschäft der Wangener Kreissparkasse. „Als Vorsitzender der Kinderfestkommission weiß ich, in welcher Lage sich die Vereine befinden“, sagte Zwisler. Und weiter: „Ich bin mir sicher, das Geld kommt an die richtige Stelle.“

„Wir sind weiter auf Hilfe angewiesen“, sagte Hans-Jürgen Kahlgrün, Vorsitzender des Wangener Reit- und Fahrvereines. In Kürze will er sich mit den Mitgliedern beraten, was in Eigenleistung gestemmt werden kann. Im Gegensatz zur Schützengilde war der Reitverein nicht ausreichend versichert und muss für das abgebrannte Inventar selbst aufkommen. „Es ist nicht so, wie manche glauben, dass der Verein oder die Mitglieder auf Rosen gebettet sind“, sagt Kahlgrün: „99 Prozent unserer Mitglieder stammen aus ganz normal verdienenden Familien.“ Dem Zuwachs jugendlicher Reiter will der Verein „in jedem Fall“ mit einem forcierten Schulbetrieb begegnen.

Kahlgrün freut sich über die Hilfsangebote, die ihn erreichten: „Der Wangener Boxclub möchte eine Benefizveranstaltung für uns organisieren. Die Reitvereine Neuravensburg und Schomburg/Amtzell, die Narrenzunft Wangen und die Handballer haben sowie ein paar Firmen haben uns ihre Manpower zugesichert.“ Dass dieser „Wangener Schulterschluss“ und Zuspruch gut tue, verschweigt Kahlgrün nicht: „Das baut einen auch wieder auf.“