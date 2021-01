Kaffeefahrt im Schulbus – nein, danke

Die Hochwasserlage in Baden-Württemberg hat in der Nacht zum Samstag vor allem in Oberschwaben und am Bodensee für Rekord-Pegelstände erreicht. Am Pegel Gerbertshaus an der Schussen wurde gegen Mitternacht ein 50-jährliches Hochwasser gemeldet - also ein Wasserstand, wie er im Schnitt nur alle 50 Jahre auftritt.

An der Schussen in Ravensburg wurde ein 20-jährliches Hochwasser gemeldet. Beide Werte zusammen sind die höchsten gemessenen Hochwasserwerte in ganz Baden-Württemberg in dieser Hochwasserphase: "Landesweit waren das klare ...