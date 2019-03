Kaetzler verlängert

FEUCHTWANGEN (an) - Johannes Kaetzler hat seinen Vertrag als Intendant der Kreuzgangspiele Feuchtwangen bis 2023 verlängert. Der aktuelle Vertrag wäre nach der kommenden Spielzeit 2019 ausgelaufen. Kaetzler bleibt nun für weitere drei Jahre – also bis zur Spielzeit 2023 – Intendant der traditionsreichen Kreuzgangspiele.

Die Stadt Feuchtwangen freut sich sehr, dass Kaetzler bereit ist, dieses Amt weiter zu führen. Er ist damit der am längsten amtierende Intendant in der Geschichte der Kreuzgangspiele: Derzeit befindet Kaetzler sich in seinem elften Jahr, schon in dieser Spielzeit hat er damit den vormalig längsten Intendanten Joachim Fontheim übertroffen, der die Festspiele von 1979 bis 1988 leitete.

Zu den Aufgaben der kommenden Jahre gehört unter anderem die Umsetzung eines erweiterten Programms für den in diesem Jahr neu eröffneten Nixel-Garten sowie die Gestaltung des 75-jährigen Jubiläums der Kreuzgangspiele im Jahr 2023.

Kaetzler ist seit August 2008 Intendant der Kreuzgangspiele. Nach dem Studium der Theater- und Kommunikationswissenschaften und einer Schauspielausbildung in München war der gebürtige Stuttgarter fünf Jahre als Regieassistent für Ingmar Bergman tätig. Seit 1980 führt er Regie, darunter am Residenztheater München, den Bad Hersfelder Festspielen, den Wuppertaler Bühnen, dem Freien Werkstatt Theater in Köln und Kampnagel in Hamburg. Er war zudem insgesamt über zehn Jahre als leitender Regisseur an der Landesbühne Wilhelmshaven, am Stadttheater Gießen und am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg engagiert. Seine Arbeiten, zu denen auch Romanbearbeitungen für die Bühne gehören, wurden mehrfach ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau Nina und den Kindern David und Anna in Hamburg und Feuchtwangen.

Für die Kreuzgangbühne hat Kaetzler bisher „Wie es euch gefällt“, „Der Glöckner von Notre-Dame“, „Die drei Musketiere“, „My Fair Lady“, „Der Name der Rose“, „Anatevka“, „Cabaret“ und „Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben“, „Romeo und Julia“, „Kiss me, Kate“ und den Goethe’schen Klassiker „Faust“ inszeniert. Im Sommer führte er bei der „Geierwally“ Regie. Premiere ist am 6. Juni 2019. Weitere Infos: www.kreuzgangspiele.de.