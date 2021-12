„Kächeles“ tratschen im Bad Wurzacher Kurhaus

„Dorftratsch Deluxe“ gibt’s am kommenden Mittwoch, 29. Dezember, im Kurhaus von Bad Wurzach. Die Kabarettvorstellung der „Kächeles“ beginnt um 18 Uhr.

Für Besucher gilt die 2G+-Regelung, wobei ein Schnelltest nicht nötig ist, wenn die vollständige Impfung oder Genesung weniger als sechs Monate zurückliegt. Tickets zum Preis von 24,90 Euro gibt’s unter www.sbegroup.info

In ihrem brandneuen Programm seien Ute Landenberger und Michael Willkommen als Käthe und Karl-Eugen Kächele wieder voll in ihrem Element, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Es gebe kein Thema und kein Ereignis, über das sie sich nicht mit dem ihnen eigenen – mal ironisch subtilen, mal krachenden – schwäbischen Humor das Maul zerreißen würden. Dass dabei der interne Ehezwist nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst.

Verbaler Kampf der Geschlechter

Der verbale Kampf der Geschlechter sei schließlich seit über 15 Jahren die Paradedisziplin der Kächeles. Ihre Bühnenprogramme und die darin präsentierten Pointen seien derart treffsicher mitten aus dem Leben gegriffen, dass sich jeder einzelne Zuschauer auf vielfältige Weise darin wiederfindet.

Und genau darin liege der Reiz: „Die beiden begnadeten Spaßvögel setzen konsequent auf umwerfende Situationskomik, unverfälschten Dialekt und die durchschlagende Wirkung ihrer Figuren. Gespickt mit Gags und Witzen am laufenden Band gewähren die Kächeles einen tiefen Einblick in den Irrgarten eines schwäbischen Ehelebens.“