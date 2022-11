Kachelofenbauer: Drei Innungen schließen sich zusammen

Die drei Kachelofenbauer-Innungen Freiburg-Ortenau, Rottweil und Schwarzwald-Bodensee haben sich zur Ofen- und Luftheizungsbauer-Innung Südwest zusammengeschlossen. Auch der Landkreis Tuttlingen gehört dem neuen Dachverband an. Der neue gewählte Obermeister der größten Ofenbauerinnung des Landes, Niklas Cybulla, erwartet durch den Zusammenschluss ein stärkeres politisches Gewicht seines Handwerks. Das schreibt die Innung in einer Pressemitteilung.

In einem Schreiben an alle Landtagsabgeordneten wenden sich die Ofenbauer unter anderem gegen aktuelle Gesetzesentwürfe des Landes. Sie sehen darin eine Ungleichbehandlung dezentraler Beheizung im Vergleich zu Wärmenetzen. „Kachelöfen sind gerade in waldreichen Regionen und im ländlichen Raum ein Baustein der Energiewende“, heißt es in der Pressemitteilung. „Holz ist ein regenerativer, regionaler und CO2-neutraler Rohstoff und deshalb als erneuerbarer Energieträger sehr wichtig.“

Neben der politischen Arbeit ist es das Ziel der neuen Ofen- und Luftheizungsbauer-Innung Südwest, Nachwuchs für den Beruf des Kachelofenbauers zu gewinnen und durch Schulungen das handwerkliche Können und das Niveau der Mitgliedsbetriebe hochzuhalten. Der Schwarzwälder Grundofen sei ein jahrhundertealtes Kulturgut, welches es durch handwerkliches Knowhow zu bewahren gelte.