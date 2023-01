Kabarettist Phillip Weber tritt im Hischsaal in Hausen auf

Die erste Veranstaltung des Kulturzirkels Hausen am Andelsbach im Jahr 2023 steht unmittelbar bevor: Am Samstag, 28. Januar, ist der Kabarettist Phillip Weber mit seinem Programm „Durst – Warten auf Merlot“ im Hirschsaal in Hausen am Andelsbach zu Gast. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Vernünftiges Trinken will gelernt sein: Kakao ist Koks für Kinder. Tee macht fahruntüchtig ab 0,8 Kamille. Für eine gute Tasse Kaffee braucht man 140 Liter Wasser. Auch Öle, Gase und Erze werden aus diesem Planeten gepresst wie der Saft aus einer überreifen Orange. Man fragt sich wirklich: Droht die Welt am eigenen Durst zu ertrinken? Der eigentliche Skandal ist jedoch, so heißt es in der Ankündigung, was den Menschen im Lande des Reinheitsgebotes als trinkbar vorgesetzt wird: In einem Fruchtsaftgetränk können gerade mal sechs Prozent Frucht enthalten sein. Der Rest sind Zucker, Farbstoffe, Aromastoffe. Und dann ist da noch der Alkohol: Selbst die Leistungsträger dieser Gesellschaft langen heute kräftig zu. Es gibt Krankenhäuser, da schwankt die Chefarztvisite als Polonaise ins Zimmer. Sogar im Flugzeug kann man nicht mehr sicher sein: Wer hat mehr getankt, die Maschine oder der Pilot?

Ein Mann bringt Klarheit in die trüben Gewässer deutscher Trinkkultur: Philipp Weber mit „Durst – Warten auf Merlot“ ist ein Meisterwerk der komischen Volksaufklärung, heißt es in der Ankündigung weiter.