Kabarett mit Boris Stijelja in der Häge-Schmiede

Der kroatische Standup-Kabarettist Boris Stijelja präsentiert sein Programm „Voll integiert! Aber mein Schutzengel hat Burnout“ am Mittwoch, 26. Januar ab 20 Uhr, in der Häge-Schmiede in Wangen. Stijeljas deutschkroatisches Leben schwankt, laut Pressemitteilung der Stadt Wangen, stets zwischen Cevapcici, Weinfest und Kehrwoche. Er kämpft auf humorvolle Weise mit sich, mit uns und den Problemen des Alltags, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Nur sein Schutzengel, der hat Burnout.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt in der Bindstraße 10 oder per Telefon unter 07522 / 742 11. Reservierungen macht Maria Neumann per Mail an maria.neumann49@t-online.de oder unter der Telefonnummer 07522 / 291 31. Karten gibt es auch über www.reservix.de oder an der Abendkasse, die ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar ist. Die Veranstalter bitten einen Nachweis für die 2G+ Regel mitzubringen. Geboosterte Personen sollten ebenfalls einen Personalausweis mitbringen, heißt es in der Pressemitteilung.