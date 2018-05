Kürassiere gratulieren Winfried Kretschmann zum 70. Geburtstag

Nach den Feierlichkeiten in der Landeshauptstadt Stuttgart hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann seinen 70. Geburtstag im heimischen Laiz gefeiert. Als Überraschung war der Trommler- und Fanfarenzug der Gole-Zunft Riedlingen gekommen. Kretschmann hatte das katholische Internat in Riedlingen besucht und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe. Er musste zur Feier des Tages in eine Fanfare blasen, um zu beweisen, dass er es noch kann. Er bestand die Probe mit Bravour. Zur Gratulation war auch die berittene Garde der traditionsreichen Hohenzollern-Kürassiere gekommen und überbrachte Glückwünsche und Geschenke. Anschließend gab es ein Garagenfestle mit Bier und Leberkäswecken. Ehefrau Gerlinde und Familienmitglieder hatten festlich eingedeckt. Auch zahlreiche Laizer Bürger kamen als Gratulanten zu Kretschmanns Wohnhaus.