Kühe, Goissen und Hammel feiern „Almabtrieb“

Die zweite Auflage des Baldensweilers „Almabtrieb“ am Sonntag wurde trotz gekürzter Wegstrecke zu einem lustigen Fest für alle Teilnehmer und die rund 120 Schaulustigen. Sieben Gruppen liefen mit Gaiß, Kalb, Hammel & Co. hinunter zur „Alm“, um sich vor der Fachjury zu präsentieren.

Wer gewinnt den Baldensweiler Almabtrieb-Preis 2010? Sieben Gruppen, darunter Abordnungen der Musikanten aus Krumbach, Wildpoldsweiler und auch aus Tettnang, die „Heimatlosen Heckenbrunzer“, die „Goißbockfamilie“, der „Hammelzuchtverein Tettnanger Landjugend“ oder auch „Remo’s“ Gruppe, zeigten bei ihren kleinen aber feinen Auftritten so allerlei kurioses, geballten Wortwitz sowie Grand-Prix verdächtige Gesangs- und Tanzleinlagen. Schließlich galt es doch, am Ende des rund 150 Meter kurzen Weges, vor der mit geballtem Wissen und geschultem Auge ausgestatten Jury ein gutes und siegessicheres Bild abzugeben.

Zuvor mussten die Organisatoren, der Förderverein des Musikvereins Tannau, aufgrund des Dauerregens am Vortag den geplanten Berggottesdienst auf dem Lindele sowie die ursprüngliche Wegstrecke hinunter zur Almhütte aus sicherheitsrelevanten Gründen ändern, was dem Spaß der Mitwirkenden jedoch keinen Abbruch tat – hatte man sich doch am Samstagabend bei der „Viescheidparty“ für Treiber und Hirten „ordentlich“ und gewissenhaft vorbereitet.

Ähnlichkeiten sind wichtig

„Kreativität, Schmuck, Originalität, Witz oder Trinkspruch sowie die Ähnlichkeiten zwischen Hirte und Tier spielen bei der Bewertung der Protagonisten eine entscheidende Rolle“, erklärte Moderator Hubert Strauß. Am Ende setzten sich die Freunde des Musikvereins Wildpoldsweiler vor den Hammelzüchtern und den Heimatlosen bei diesem lustigen Wettbewerb durch. Zu gewinnen gab’s auch was: Jede Menge Hopfensaft… (ah)