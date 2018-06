Küchler-Elf muss nachlegen

Donaueschingen - SV Denkingen (Samstag, 15.30 Uhr): Ob der 3:2-Derbyheimsieg über die Spvgg FAL nun schon die Wende zum Guten war für die bis dato schwach in die Saison gestartete Elf von Herbert Küchler oder vielleicht doch nur ein Strohfeuer – das muss sich heute beim FV Donaueschingen zeigen. Die Gastgeber stehen punktgleich mit dem SV Denkingen auf Tabellenplatz zehn und kassierten am Mittwoch eine glatte 0:3-Niederlage beim Hegauer FV. Die „Rückkehr zu klassischen Denkinger Tugenden“ hat SVD-Teammanager Markus Kempf ja unlängst wiederholt gefordert. Gegen FAL durchbrachen Wagner & Co. nun tatsächlich mal die Lethargie, die zu vermeidbaren Niederlagen gegen Bermatingen und Konstanz geführt hatte. Auch in Donaueschingen wird es am Samstag ohne das nötige Engagement nichts zu holen geben.

SpVgg F.A.L. - FC Überlingen (Samstag, 17 Uhr): „Uns ist bewusst, dass der Gegner im Angriff stark besetzt ist“, weiß FAL-Coach Achim Stolzenberg um die Durchschlagskraft eines Marc Kuczkowski auf Überlinger Seite, der mit acht Treffern die Schützenliste der Landesliga anführt. „Den müssen wir in Schach halten“, so Stolzenberg, der bei der 2:3-Niederlage in Denkingen am Mittwochabend Individualfehler ausmachte, „von denen ich eigentlich hoffte, dass sie uns nicht mehr passieren.“ Bis auf Fabian Mauch (privat verhindert) ist Stolzenbergs Kader im zweiten Derby in Folge komplett.

SC Konstanz/Wollmatingen – SC Pfullendorf II (Sonntag, 15 Uhr): Mit einer Fußball-Demonstration in der zweiten Halbzeit beim 5:0-Heimsieg gegen den SV Bermatingen am Dienstagabend bewies die Mannschaft von Trainer Patrick Hagg ihre spielerische Extraklasse. Die bedauernswerten Grün-Weißen sahen im zweiten Spielabschnitt kein Land. „Im zweiten Spielabschnitt sah das so aus wie ich mir das vorstelle“, sagte ein zufriedener Patrick Hagg, „auch wenn uns im ersten Durchgang ein wenig das Tempo fehlte.“ Wenn jetzt auch noch der verletzte Ex-Radolfzeller Toni Fiore mit auf dem Rasen steht, dürfte der SCP zu den heißesten Aufstiegsanwärtern zählen. Doch noch laboriert Fiore an einem Bänderanriss im Fuß, den er sich eine Woche vor dem Saisonstart zuzog. Fiore steigt Anfang kommender Woche wieder ins Mannschaftstraining ein. Das F-Team 2013/2014 hat aber auch ohne den Torjäger a. D. Strahlkraft. Hagg: „Es sind etliche Spieler dabei, die das Zeug für die Regionalliga haben. Das war in der Vergangenheit nicht so ausgeprägt.“ Beim Tabellendritten SC Konstanz-Wollmatingen können sich die Hagg-Schüler am Sonntag an einer der Spitzenmannschaften versuchen. Da die personelle ausgedünnte erste Mannschaft zeitgleich spielt, dürfte in Konstanz wieder die Stunde einiger „Jahrgang ´94-Jungspunde“ schlagen.

SV Bermatingen - FC Furtwangen (Sonntag, 15 Uhr): Ob und wie der SV Bermatingen die 0:5-Vorführung beim SC Pfullendorf am Mittwoch weggesteckt hat, wird sich am Sonntag zeigen, wenn der FC Furtwangen im Markgrafenstadion zu Gast ist. Die Furtwangener gewannen am Mittwoch das Schwarzwaldderby gegen die U23 des FC 08 Villingen mit 2:0. Jener FC 08 Villingen, der in der Woche zuvor dem SC Pfullendorf II die bislang einzige Saisonniederlage beigebracht hatte und über den Pfullendorfs Trainer Patrick Hagg hernach sagte: „Der Gegner war uns klar überlegen.“ Sicher ist also: Für die Reger-Elf wird es am Sonntag ein ganz schweres Stück Arbeit.

Die weiteren Spiele des 5. Spieltags: Samstag, 15 Uhr: Hegauer FV - SG Dettingen-Dingelsdorf, FC Neustadt - FC Öhningen-Gaienhofen, , VfR Stockach - 1. FC Rielasingen-Arlen (16 Uhr), Sonntag, 15 Uhr: FC 08 Villingen II - DJK Villingen; (ok)