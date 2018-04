Küchenbrand in Iggingen

Ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Iggingen hat am Mittwochabend einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Als Auslöser des Feuers wird ein Bedienungsfehler in der Küche vermutet.

Gegen 20.20 Uhr hatte ein Nachbar die Anwohner auf das Feuer aufmerksam gemacht. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Dachfenster. Die Bewohner, ein 32 Jahre alter Mann und seine 26-jährige Frau, flüchteten daraufhin ins Freie. Die freiwillige Feuerwehr Iggingen konnte das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.