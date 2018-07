Körting: Vorratsdatenspeicherung sinnvolle Maßnahme

Berlin (dpa) - Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger in Berlin ist die Debatte über die Vorratsdatenspeicherung wieder in vollem Gange. Berlins Innensenator Ehrhart Körting sagte im Deutschlandfunk, er halte das für sinnvoll. Die Festnahmen zeigten allerdings nicht unmittelbar eine Notwendigkeit dafür. Man habe die beiden auch so seit längerem im Visier gehabt. Die Planungen der Männer seien in der Anfangsphase gewesen. Heute entscheidet sich, ob sie in Haft kommen oder freigelassen werden müssen.