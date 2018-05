Körperverletzung: Kißlegger erhält Bewährungsstrafe

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Diebstahl ist jetzt ein Mann aus Kißlegg zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zusätzlich muss er 45 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.

Der Alkohol floss in Strömen. Und was zunächst als feuchtfröhliche Runde unter Mitgliedern einer Hausgemeinschaft gedacht war, artete in einem Streit zwischen zwei Brüdern und einer Frau aus, die erst mit dem einen liiert war, sich dann dem anderen zugewandt hatte. Fazit: Die 26-Jährige wurde von dem Ex-Freund unliebsam gegen einen Türpfosten gestoßen, der dann trotz Widerstand die Flucht ergriff. Nicht ohne zuvor die EC-Karte seines Bruders aus dem Geldbeutel der ehemaligen Freundin entwendet zu haben.

Schenkte man der Zeugin Glauben, dann war das, was sich da im September 2017 gegen 1.30 Uhr abspielte, „eine Bagatelle“. Warum ihr Lebensgefährte trotzdem Strafantrag gegen seinen Bruder gestellt hatte, lässt sich nur erahnen. Weil er derzeit einsitzt, konnte er dazu nicht befragt werden. Es muss wohl das unerlaubte Einstecken seiner Geldkarte gewesen sein, die ihn dazu veranlasst hatte. Obwohl sie dem Dieb noch in derselben Nacht von der Polizei wieder abgenommen worden war.

Ein Fragezeichen muss auch hinter den Gründen gesetzt werden, die den Angeklagten zum Telefon greifen ließ, um einen Notarzt zu rufen. Bei den Streitigkeiten hatte er sich seine Hand an einer Bettkante verletzt und glaubte, Hilfe zu benötigen. Von diesem Anruf, so die Zeugin, habe sie nichts gewusst. Sie fühlte sich im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung gemüßigt, die Polizei in die Wohnung zu bitten. Und das nicht, weil sie der Angeklagte bei dem Versuch, die Wohnung zu verlassen, gegen den Türpfosten gestoßen hatte und sie Schmerzen in der Schulter verspürte.

„Ich wollte ihn nicht gehen lassen. Die Situation hatte sich so hochgeschaukelt und er war so aggressiv geworden, dass ich Angst um seine Sicherheit hatte“, ließ die Frau hören. Wohl wissend, dass der 30-Jährige, „wenn er in Rage ist“, kaum zu bremsen sei. „Das ist halt so“, sagte die Zeugin und fügte an: „Ich habe ihn im Gegensatz zu anderen Fällen nicht mehr ruhig bekommen!“ Er habe sich losgerissen und sei getürmt.

Die Verurteilung zu drei Monaten Gefängnis wurde vom Gericht schon deshalb zur Bewährung ausgesetzt, „weil der mehrmals vorbestrafte, unter Bewährung und unter Betreuung stehende Mann so besser unter Kontrolle zu halten ist, als ihn in den Vollzug zu schicken“. Der Richter empfahl ihm aber dringend, eine Alkohol-Entwöhnungstherapie zu beginnen und nicht mehr straffällig zu werden, „weil irgendwann mal Schluss ist“.