Kälteste Nacht des Winters

Offenbach (dpa) - Die vergangene Nacht war die bisher kälteste in diesem Winter. Das Thermometer fiel vor allem im Nordosten Deutschlands weit unter den Gefrierpunkt. Mit 17 Grad unter Null war Trollenhagen bei Neubrandenburg der kälteste Ort Deutschlands, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Direkt über dem schneebedeckten Boden maßen die Meteorologen in Greifswald sogar minus 21 Grad. Auch in der kommenden Nacht soll es noch einmal klirrend kalt werden.