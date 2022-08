Justizminister setzt in Berlin auf das Werk eines Hundersingers

Im Amtsbüro von Justizminister Marco Buschmann hängt eine Leihgabe des Künstlers Franz Josef Baur. Der 44-Jährige ist in Hundersingen aufgewachsen und lebt als freischaffender Künstler in Berlin.

„Herr Buschmann und ich sind schon lange bekannt. Wie ich weiß, schätzt und mag er meine Arbeit sehr“, berichtet FJBaur, wie Franz-Josef Baur sich als Künstler nennt. So habe er ihm angeboten, dass er für sein Büro ein Werk als Leihgabe bekommen könnte. Die Wahl fiel schließlich auf das Werk „Phoenix Cloud No.2“.

Die Phoenix Cloud strahlt neue Kraft, wiederkehrende Energie und Dynamik aus. Justizminister Marco Buschmann

Die Arbeit ist rund 2,10 Meter breit und etwa 1,50 Meter hoch. Sie besteht aus vier Inseln von Dreiecks-Applikationen. „Die Phoenix Cloud strahlt neue Kraft, wiederkehrende Energie und Dynamik aus. Genau das verleiht dem Raum eine positive Atmosphäre“, sagt Buschmann.

Abstrakt und klar

Baurs „3D Clouds“ beherrschen mit ihrer Anordnung den Raum, abstrakt in der Form, maximale Klarheit der Kanten. Der Betrachter taucht in eine Traumwelt ein und wird gleichzeitig Teil einer Bewegung. Der Winkel des Betrachtens lässt den scheinbar starren Gegenstand lebendig werden, vergleichbar mit dem Firmament am Himmel.

Die Werke des Hundersingers zeigen häufig die klassische Form des Dreiecks. Durch die Unterschiede von Größe und Anordnung der geometrischen Figuren entsteht gefühlte Bewegung. „Die Phoenix Cloud No. 2 ist für mich ein Sinnbild des stetigen Wandel, der Veränderung und Stärke. Jeden Tag neue Herausforderungen die von außen kommen. Gleichzusetzen mit der Politik. In der Arbeit erkennbar sind genau diese Bewegungen“, sagt Baur.

Für ihn sei es eine große Ehre und Freude, dass ein Werk meiner „Cloud“-Serie als Leihgabe im Bundesministerium der Justiz ausgestellt ist.