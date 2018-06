Justiz nimmt ADAC als Verein unter die Lupe

München (dpa) - Der ADAC muss nach der Affäre um den Autopreis „Gelber Engel“ um seinen Vereinsstatus bangen. Ein Gericht in München überprüft den Status des Autoclubs. Der Ausgang ist offen - und damit auch die Folgen, die der Wirbel um die geschönten Zahlen beim Preis „Lieblingsauto der Deutschen“ für den ADAC am Ende haben könnte. Mit einer Entscheidung wird in spätestens einem Monat gerechnet. Der ADAC bemüht sich vor allem gegenüber der Autoindustrie weiter um Schadensbegrenzung und kündigte eine umfassende Entschuldigung an.