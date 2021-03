Justin Niebius (Die Linke): Wir brauchen einen Mieterhöhungsstopp für sechs Jahre

Manche Kandidaten sind alte Bekannte, andere noch nicht jedem potenziellen Wähler geläufig. Deshalb hat es sich Schwäbische.de zur Aufgabe gemacht, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Wer steht für welche Ziele, was sind persönliche Überzeugungen und wie tickt der jeweilige Kandidat persönlich? Schwäbische.de fragt, Justin Niebius antwortet.

Welche politischen Ziele wollen Sie nach der Wahl angehen?

Wir unser Schulsystem dringend in das 21. Jahrhundert holen. Unsere Schulen dürfen nicht zum Sinnbild des Stillstandes werden. Unsere Pflegekräfte müssen wir gerecht entlohnen – Applaus allein reicht nicht. Darüber hinaus müssen wir die Transformation, sowie Mobilitäts- und Energiewende vorantreiben.

Was läuft im Land gut und warum?

Ich finde es gut, dass das Land die Kommunen bei der Finanzierung der Kitas unterstützt. Gerade in der Krise ist das enorm wichtig. Das linksregierte Thüringen hat Familien mittlerweile sogar von zwei Kita-Beitragsjahren befreit. Das könnte auch ein Ansporn für das reiche Baden-Württemberg sein.

Was läuft im Land falsch und warum?

In Sachen Klimaschutz, Mobilitäts- und Energiewende muss mehr getan werden, damit wir unseren Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels leisten können. Im Gesundheitswesen brauchen wir dringend eine Abkehr vom gewinn- und verlustorientierten System. Dazu fehlt es derzeit vor allem am politischen Willen.

Wie würde der Ostalbkreis von Ihrer Arbeit in Stuttgart profitieren?

Viele der Themen, die wir angehen wollen, betreffen die Ostalb ganz konkret. Ob beim Ausbau des ÖPNV, der sozial-ökologischen Transformation oder dem akuten Pflegenotstand – die Ostalb profitiert von den Konzepten, die wir einbringen wollen.

Der Klimawandel ist Fakt. Was würden Sie auf Landesebene dagegen tun?

Klimaschutz denken wir ganzheitlich. Allein eine Energiewende wird uns nicht retten. Deswegen wollen wir gemeinsam mit den Beschäftigten und Unternehmen die sozial-ökologische Transformation vorantreiben und den ÖPNV massiv ausbauen. Das wichtigste: Klimaschutz ohne das Soziale kann nicht funktionieren.

Wann kann man in Baden-Württemberg für einen Euro am Tag Bus und Bahn nutzen?

Am besten schon vorgestern! Auf der Ostalb haben wir auf Druck der Linksfraktion im Kreistag das 365 Euro-Ticket verabschiedet. Für Baden-Württemberg wäre ein solches Angebot ein wichtiger Baustein in der Mobilitätswende. Langfristig wollen wir den ÖPNV entgeldfrei gestalten.

Noch immer gibt es zahlreiche graue und weiße Flecken auf dem Land: Wie schnell bringen Sie schnelles Internet flächendeckend in den Ostalbkreis?

Das Problem: ländliche Regionen sind für Unternehmen oft einfach weniger profitabel. Wir wollen deshalb eine kommunale Kontrolle des Netzausbaus mit langfristiger finanzieller Unterstützung des Landes und Beratung durch IT-Spezialistinnen und Spezialisten.

Wie begegnen Sie Impfgegnern?

Mit Argumenten. Es ist wichtig, dass wir in einer Demokratie auch dann die Fassung bewahren, wenn Diskussionen emotional aufgeladen sind – gerade in Zeiten, in denen Falschinformationen Aufwind erleben. Wichtig ist, Vertrauen in das Impfen zu schaffen – nur dann schaffen wir den Ausstieg aus der Krise.

Wie werden Sie die medizinische Versorgung auf der Ostalb sichern?

Pflegeberufe müssen endlich gerecht entlohnt werden – Standing Ovation im Plenarsaal helfen dabei nicht weiter: 500 Euro mehr im Monat. Zudem müssen wir uns von der Profitlogik im Gesundheitssystem verabschieden. Wir müssen unser Gesundheitssystem ausfinanzieren. Klinikschließungen lehnen wir ab.

Drei Kreiskliniken – ja oder nein?

Ja! Die Gesundheitsversorgung muss auch auf dem Land gewährleistet bleiben. Das die Kliniken dabei ihre eigenen Stärken haben können, darf nicht als Ausrede herangezogen werden, Kliniken ganz zu schließen.

Was müssen wir alle aus der Pandemie lernen?

Das aus dem Bewusstsein, dass wir unsere Beschäftigten im Gesundheitsbereich zu wenig würdigen, Taten folgen müssen. Das wir unsere Entscheidungen in der Politik besser begründen und Krisen nicht erst dann als reale Probleme anerkannt werden, wenn es eigentlich schon zu spät ist.

Wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, mehr regionale Produkte zu kaufen – zu einem fairen Preis?

Wir müssen es schaffen, sowohl Anreize für landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen als auch regionale Produkte für den Verbrauer attraktiver zu machen. Das Ziel: Wochenmarkt statt Weltmarkt. Wir müssen regionale Wirtschaftskreisläufe fördern – das schützt Arbeitsplätze und ist gut fürs Klima.

Wohnraum ist knapp und zu teuer – wie sieht Ihre Lösung aus?

Wir brauchen einen Mieterhöhungsstopp für sechs Jahre. In dieser Zeit müssen wir massiv tätig werden: 70.000 Wohnungen pro Jahr, davon 30.000 Sozialwohnungen. Dafür müssen wir Fördermittel erhöhen und als Land selbst tätig werden. Wir wollen eine Landeswohnbaugesellschaft und gegen Spekulation vorgehen.

Corona hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Wie begegnen Sie steigenden Arbeitslosenzahlen?

Wir müssen einerseits Arbeitssuchenden Weiterbildungen anbieten und andererseits neue Arbeitsplätze schaffen. Dazu wollen wir einen Weiterbildungsfonds und ein Recht auf Weiterbildung durchsetzen. Existenzgründungen wollen wir mit Gründungszentren und einem öffentlichen Wagniskapitalfonds fördern.

Frauenquote – ja oder nein? Bitte begründen Sie!

Ja. In einer perfekten Welt bräuchten wir keine Quoten, um die Gleichberechtigung zu gewährleisten. Die bestehenden Strukturen erschweren den Aufstieg von Frauen in die Führungsetage jedoch massiv. Klar ist aber auch: eine Frauenquote allein stellt noch keine Gleichberechtigung her. Dazu braucht es mehr.

Warum sollen die Menschen gerade Sie wählen?

Der Politik fehlt es an frischem Wind. Diesen Wind möchte ich in den Landtag tragen. Es zeigt sich immer wieder, dass DIE LINKE im Landtag fehlt. Darüber hinaus ist mir die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Gewerkschaften und anderen Organisationen sehr wichtig.

Wie lässt sich der pandemiebedingte, fast einjährige Unterrichtsausfall auffangen?

Wir müssen die engagierten Lehrkräfte und Lernenden nach Kräften zu unterstützen, anstatt sie immer wieder in Stich zu lassen. Unsere Schulen müssen mit allem Nötigen ausgestattet werden, um bei einem Präsenzbetrieb den Infektionsschutz zu gewährleisten. Hier wurde der Sommer bekanntlich nicht genutzt.

Wie wollen Sie schwer gebeutelten Branchen (Gastronomie, Handel, Friseur, Fitness…) helfen?

Wir brauchen einen Schutzschirm für alle Bereiche, die während der Corona-Krise gelitten haben. Deshalb setzen wir uns für eine Sonderabgabe für die reichsten 0,7% ein, um die Kosten der Krise zu finanzieren. Auch nach dem 2. Weltkrieg wurde der Wiederaufbau durch eine ähnliche Abgabe finanziert.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen und warum?

„Jeder stirbt für sich allein“ von Hans Fallada. Mich begeistert der Widerstand der Protagonisten gegen den Faschismus und ihr Wandel, den sie im Laufe der Geschichte durchlaufen. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Schilderungen des Deutschlands der Nazizeit machen demütig.

Mit welchem Prominenten möchten Sie die Rolle tauschen?

Keinem. Ich glaube, das Leben als Prominenter kann sehr schwer sein. Ich bin froh, dass das Privatleben von Politiker*innen in Deutschland auch privat bleibt.

Welches politische Vorbild haben Sie?

Ich halte nicht viel von starren Vorbildern. Ich nehme den Rat von verschiedenen Personen aus meinem politischen Umfeld und aus der „größeren“ Politik aber dankend auf. Wichtig ist mir, nie den Bezug zum realen Leben zu verlieren, aber sich auch eingestehen zu können, wenn man Fehler gemacht hat.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gewählt werden?

Weiter! Politik treibt mich an. Auch wenn ich nicht gewählt werde, kämpfe ich weiterhin für das, wofür ich einstehe. Am Ende geht es nicht nur um Mandate, sondern um das, was man gemeinsam mit und für die Bürgerinnen und Bürger erreichen kann. Ein Sitz im Landtag erleichtert das Ganze nur ungemein.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit …

. . . Freunden. Egal, ob in der Kneipe oder virtuell. Gaming gehört genauso zu einer meiner Leidenschaften wie Politik. Für mich ist das ein ähnlicher Ausgleich wie es für andere Menschen der Fußball oder auch der Filmabend vor dem Fernseher ist.

Rasenmähen oder Wäsche machen?

Rasenmähnen. Dabei kann man leichter auch einfach mal abschalten.

Meine Playlist beinhaltet folgende fünf Titel:

Escape (The Piña Colada Song): Rupert Holmes, The Longest Time: Billy Joel, Sweet Dreams: Eurythmics, Bohemian Rhapsody: Queen, Radioactive: Imagine Dragons

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok & Co.: Social Media ist für mich …

. . . eine Chance, sich (weltweit) vernetzen zu können und derzeit einer der wenigen Möglichkeiten, meine Inhalte zu verbreiten und mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Aber auch ein Problem im Hinblick auf Monopolstellungen und in der Verbreitung von Falschinformationen. Also auch eine Herausforderung.

Das mag ich gar nicht:

Antidemokraten, Internetprobleme und rohe Tomaten.

Wenn ich in die Stadt will, fahre ich mit …

. . . mit dem Auto, wenn es nicht anders geht und mit den Öffentlichen, wenn die Taktung passt. Gerade auf dem Land hat man es besonders schwer, sich auf den ÖPNV zu verlassen. In den Städten kann man ganz auf das Auto verzichten – das tue ich beispielsweise an meinem Unistandort Tübingen.

Meine schlechteste Note in der Schule war:

0 Punkte. Ich habe schriftliche Sportprüfungen schon immer für sinnlos gehalten und den Kurs konnte ich klammern. Also habe ich das Ding gleich leer abgegeben.

Sollten Abgeordnete alle Nebeneinkünfte in Euro und Cent offenlegen müssen? Begründen Sie!

Auf jeden Fall! Den Menschen steht zu, wissen zu können, inwieweit ihre Abgeordneten in einem Interessenskonflikt stehen könnten. Die Offenlegung von Nebeneinkünften erhöht die Transparenz und damit das Vertrauen in unsere Demokratie. Deshalb fordern wir auch ein Lobbyregister!