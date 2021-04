Jusos und Julis: „Grün-Schwarz ist fünf Jahre Weiter-So“

Die Jusos und Jungen Liberalen in der Region Bodensee-Ravensburg zeigen sich in einem gemeinsamen Statement enttäuscht über die Entscheidung der Grünen im Landtag und sehen die Neuauflage von Grün-Schwarz als verpasste Chance. Es wurde versäumt, in einer Ampelkoalition die Weichen auf Zukunft zu stellen, sind sich Jusos und Julis laut Pressemitteilung einig.

So herrsche Einigkeit, dass das Glasfasernetzt flächendeckend ausgebaut werden müsse und die Digitalisierung des Bildungsbereichs die Priorität einer Landesregierung mit roter und gelber Beteiligung gewesen wäre. Schulen müssten an schnelles Internet angeschlossen und moderne Soft- und Hardware zu Verfügung gestellt werden, so die Jugendorganisationen von SPD und FDP. Auch müsse man das Lehrpersonal darin schulen, mit dieser Technik umzugehen. Von Grün-Schwarz sei hier in den kommenden Jahren wenig zu erwarten. Auch im Bereich Mobilität hätte eine Ampel-Regierung mehr vorangebracht. So hätte man beispielsweise die Taktung des ÖPNV ausgebaut, ein wichtiges Thema gerade für junge Menschen auf dem Land. Auch hätte man Mobilität mithilfe intelligenter Technologie zukunftsfähig gemacht.

Es habe aus Sicht der Jugendorganisationen genügend inhaltliche Schnittmengen gegeben, um eine moderne Regierung für Baden-Württemberg zu bilden. Nun gebe es mit einer Neuauflage von Grün-Schwarz fünf Jahre Weiter-So.