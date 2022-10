Jusos und David Funes für längeres gemeinsames Lernen

Die Jusos Bodenseekreis sprechen sich gemeinsam mit David Funes, Mitglied im Kreisvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bodensee/Ravensburg, für ein längeres gemeinsames Lernen und die Stärkung der Gemeinschaftsschule aus. Laut einer Pressemitteilung der Jusos sprach Funes im Namen des GEW-Landesverbands bei der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Baden-Württemberg und kritisierte dabei, wie sehr Bildung in Deutschland und insbesondere in Baden-Württemberg noch von der sozialen Herkunft abhängig sei.

„Es braucht eine Strukturreform. Ohne diese wird eine gerechtere Bildungspolitik nicht möglich sein“, sagte er mit Blick auf die Ergebnisse der letzten OECD-Studie.

Der Mitteilung zufolge kritisierte Funes dabei auch die Aussagen des Vorsitzenden des Philologenverbandes Ralf Scholl scharf: „Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten VERA 8 werden hier genutzt, um die Arbeit der Gemeinschaftsschulen zu diskreditieren und ein verkrustetes, wenig zukunftsfähiges Bildungssystem zu propagieren.“

Funes sprach sich gemeinsam mit den Jusos aus Baden-Württemberg für ein längeres gemeinsames Lernen aus. Die Grundschule bilde die Heterogenität der Gesellschaft ab und führe sie inklusiv zusammen, ende dann aber abrupt nach 4 Jahren. In einer Zeit, in der die Schere zwischen Arm und Reich genauso auseinandergehe und die Energiekrise weite Teile der Gesellschaft enorm belasteten, dürfe dies in Schulen nicht weiter verstärkt werden.