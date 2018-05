Juniorinnen spielen zuerst auswärts

Die B-Juniorinnen des TSV Tettnang spielen in der Relegation zur Fußball-Bundesliga zuerst am Samstag, 26. Mai, um 15 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth. Um 9 Uhr fahren die Spielerinnen mit dem Bus nach Fürth, falls Fans oder Eltern mitfahren möchten, dürfen sie das gerne machen. Das zweite Spiel der TSV-B-Juniorinnen findet dann am Donnerstag, 31. Mai, (Fronleichnam) ebenfalls um 14 Uhr gegen Hessenmeister Eintracht Frankfurt im Tettnanger Riedstadion statt. Am Sonntag, 3. Juni, beschließt die Partie zwischen Frankfurt und Fürth die Relegationsrunde, aus der zwei der drei Teams der Sprung ins Fußball-Oberhaus gelingt.