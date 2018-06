Junioren vom See schneiden gut ab

Zum 23. Mal trafen sich sechs Mannschaften aus fünf Nationen zum Internationalen Schülermeeting in Saulheim. Die zwölf- bis 15-jährigen Schüler des Bodenseekreises konnten dabei mit ihrer durch die Ferien dezimierten Mannschaft einen sehr guten dritten Platz belegen. Eine neue Mannschaft aus Tschechien bereicherte das 23. Internationale Schülermeeting in Saulheim. Die Schüler kommen von der Základni Schule und der Benesova Grundschule in Trebic und freuten sich mit den Traditionsmannschaften über drei schöne Tage in Rheinhessen. Der Sieg ging diesmal an die Ausrichter vom TuS Saulheim und TV Wahlheim vor den Franzosen von Lille Métropole Athlétisme. Der Bodenseekreis konnte mit seinem kleinen Team einen sehr guten dritten Platz belegen. Dabei holten die Schüler fünf Siege und zwölf Medaillen.

Ganz überragend präsentierten sich die Schüler A: Mit nur fünf Athleten wurden vier Einzelsiege und der Gruppensieg eingefahren. Die Sigmaringer Joshua Martey und Markus Stehle sowie der Kressbronner Frederik Sobeck sicherten sich jeweils zwei Goldmedaillen. Joshua holte sich den Sieg im Weitsprung mit persönlicher Bestleistung von 5,83 Meter und den zweiten Platz über 100 Meter . Markus wurde über 100 Meter Dritter und gewann souverän die 800 Meter . Frederik Sobeck schoss den Vogel beim Hochsprung ab. Er steigerte sich auf 1,80 Meter und konnte danach auch noch 1,83 Meter überspringen. Damit holte er Gold und wurde am Abend für die beste Einzelleistung der Schüler A ausgezeichnet. Zusammen mit Oliver Przemus gewannen sie auch deutlich die 4x100-Meter-Staffel. Der fünfte im Bunde war Lukas Bodenmüller, der sich im Kugelstoßen auf 9,97 Meter verbesserte und Vierter wurde. Insgesamt dominierten die Fünf ihre Altersklasse sehr deutlich.

Ebenfalls sehr stark präsentierten sich die Schüler B, die nur zu viert an den Start gingen. Ein Sieg im Hochsprung von Jakob Schimmels mit neuer Bestleistung von 1,51 Meter sowie die Bronzemedaillen von Moritz Heerling im Ballwerfen mit 45 Meter und in der 4x75-Meter-Staffel zusammen mit Felix Marschall und Pascal Sobeck standen zu Buche. Alle vier absolvierten drei Disziplinen und verbesserten sich fast überall in ihren Leistungen. So konnten sie insgesamt den ausgezeichneten dritten Platz bei den Schülern B belegen.

Den dritten Platz in der Gruppe holten die A Schülerinnen, die auch nur zu fünft antraten. Ihre Medaille holten sie sich gemeinsam in der 4x100-Meter-Staffel. Helene Hartley, Miriam Reuther, Franziska Heinzler und Nathalie Wurster wurden Dritte. Ein vierter Platz von Helene Hartley im Kugelstoßen und gute fünfte Plätze von Miriam Reuther über 800m, Laura Knaus im Hochsprung, sowie viele sechste und siebte Plätze ermöglichten auch hier den dritten Platz in der Wertung der Schülerinnen A.

Den B-Schülerinnen passierte, in Führung liegend, ein Wechselfehler in der 4x75-Meter-Staffel. Trotzdem gewann Mara Kübler (Bad Waldsee) im 75-Meter-Sprint die Silbermedaille und Julia Vorrath über 800 Meter die Bronzemedaille. Ein vierter Platz im Weitsprung durch Mara Kübler sowie sechste Plätze von Sarah Marschall im Sprint und Annabel Hölzle mit 34,50m im Ballwerfen brachten wertvolle Punkte. Die weiteren Punkte von Anna Ludescher, Madeleine Födisch und Alica Hohl ergaben bei den Schülerinnen A den fünften Platz.

Neben dem Wettkampf hatten die Athleten ein ansprechendes Programm, mit Besichtigungen des Technikmuseums in Speyer und der Stadt Worms sowie einer Windpark- und Solaranlage in Wörrstadt. Außerdem konnten die Schüler traditionell am Freitagabend und Samstagmorgen sowie in der Sportlerdisco nach dem Wettkampf Kontakte zu den anderen Mannschaften knüpfen. Dies taten auch die Betreuer bei anregenden Gesprächen mit neuen Freunden und so gelang das Ziel der Völkerverständigung über die Grenzen einmal mehr. Außerdem konnte mit dem JSMC Mouscron in Belgien der Ausrichter für das 24. Internationale Schülermeeting gefunden werden.