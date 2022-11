Junioren segeln um einen Punkt am Podium vorbei

Ein Junioren-Team hat der Württembergische Yacht-Club (WYC) zum DSL-Pokal nach Hamburg geschickt. Als jüngste Crew des 20 Vereine starken Teilnehmerfeldes segelten Luca Jost, Rosa Speckle, Patrick Keck und Finn Klein auf Rang fünf. Nur um einen Punkt verpassten sie das Podium.

Kurzfristig hatte der WYC sein Team aus der Junioren-Liga für den Pokal auf der Alster gemeldet. Die Crew um Luca Jost war kürzlich beim letzten Event der diesjährigen Junioren-Liga auf dem Brombachsee (bei Nürnberg) auf Rang drei gesegelt, kam insgesamt in der zurückliegenden Saison auf Rang vier unter 31 Clubs.

Im DSL-Pokal wird in einem Liga-ähnlichen Format gesegelt: Sieben Boote in einem Start, fürs nächste Rennen wird gewechselt, Dauer einer Wettfahrt: 20 Minuten. Fünfmal kam das WYC-Team in den vergangenen elf Wettfahrten auf den ersten oder zweiten Platz. Für Rosa Speckle war es der erste Einsatz in einem Liga-Format. „Es war richtig cool“, schwärmt die 15-Jährige. Kalt war es in der Tat aber auch auf der Alster. Die einen hatten schon ihre Trockensocken an, Luca Jost stand noch barfuß zum Steuern im Boot. „Wir hatten Sonne und Wind. Es war tolles Segeln, trotz Alster“, sagt Finn Klein.

Die auf dem Stadtrevier ständig drehenden Winde erfordern schnelle taktische Entscheidungen. „Bis zum letzten Rennen waren wir im Kampf um Platz drei vorne“, erzählt Luca Jost. Doch ein Strafkringel warf die Crew ein paar Plätze in diesem Rennen zurück; das Podium wurde um nur einen Punkt verfehlt. Den Pokal holte sich der gastgebende Norddeutsche Regattaverein. „Verdient gewonnen“, gratulierte Luca Jost. „Wir sind super zufrieden mit der Leistung der Junioren. Sie haben sich über das Jahr hinweg von Event zu Event gesteigert“, sagt Klaus Diesch, im WYC als Teammanager für die Liga-Mannschaften zuständig.