Junioren ermitteln Ringer-Landesmeister

Während sich die Freistil-Bezirksringer bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften in Hornberg (wir berichteten) einem ersten Leistungstest im Sportjahr 2019 unterzogen haben, treten die Klassiker ohne Turniererfahrung bei den baden-württembergischen Juniorenmeisterschaften an. Die RG Waldkirch-Kollnau richtet diese Titelkämpfe im freien und griechisch-römischen Stil am Samstag, 19. Januar, in der Sporthalle am Turnhallenweg im Stadtteil Kollnau aus.

Die Ringergemeinschaft hat in der Vergangenheit stets für eine mustergültige Abwicklung gesorgt. Erwartet werden circa 120 Top-Athleten aus etwa 50 Vereinen der Landesverbände Südbaden, Württemberg und Nordbaden. Je Stilart werden zehn Meistertitel vergeben.

Die Titelkämpfe gelten als Nominierungskriterien für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften vom 22. bis 24. März in Kirrlach/Nordbaden (Freistil) und Pausa/Vogtland/Sachsen (griechisch-römisch). Kampfbeginn ist um 10.15 Uhr.