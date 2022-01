Junioren-Bayernliga: Ravensburger Eishockeyteams sammeln viele Punkte

Die Eishockey-Juniorenmannschaften des EV Ravensburg haben am vergangenen Wochenende viele Punkte gesammelt. Jeweils klare Siege gelangen der U17 und der U13. Immerhin einen Zähler holte sich die U15 des EVR, die sich gegen Deggendorf dank eines späten Ausgleichstreffers noch in die Verlängerung rettete.

U17 Bayernliga: VER Selb – EV Ravensburg 1:7. – Das Ravensburger U17-Team hat sich auch von Selb nicht bremsen lassen. Gegen den Tabellenfünften der Bayernliga erwischte der EVR einen optimalen Start. Bereits nach 40 Sekunden lagen die Oberschwaben mit 1:0 in Führung. In der 11. Minute erzielte der EVR das 2:0, zwei Minuten vor dem Drittelende fiel das 3:0. Mit drei Toren innerhalb von zweieinhalb Minuten machten die Ravensburger Mitte des zweiten Drittels alles klar. Selb kam kurz nach Beginn des Schlussabschnitts zum Ehrentreffer. Der EVR sorgte in der 54. Minute mit dem 7:1 für das Schlussergebnis und tütete damit seinen zwölften Saisonsieg ein. Da auch die beiden Führenden Klostersee und Bayreuth siegten, steht die U17 des EVR weiter auf dem dritten Rang in der Bayernliga.

U15 Bayernliga: EV Ravensburg – Deggendorfer SC 5:6 n. P. – Gegen den bisherigen Tabellenletzten der Bayernliga-Hauptrunde musste der EVR dem Umstand Tribut zollen, dass etliche Leistungsträger der U15 tags zuvor bei der U17 in Selb auf dem Eis standen und von den langen Fahrten noch müde waren. Entsprechend ging das erste Drittel mit 0:2 verloren. Danach lief es besser – zur zweiten Pause stand es 3:3. Aber Deggendorf wehrte sich erfolgreich gegen die Niederlage und hätte beinahe sogar einen Sieg nach regulärer Spielzeit eingefahren. Denn in der 54. Minute ging der Außenseiter mit 5:4 in Führung. Die Ravensburger, bei denen neben den Doppeltorschützen Alexander Nidens und Lars Schulz zudem Arthur Kreider traf, glichen aber eine Minute später zum 5:5 aus. Im Penaltyschießen zog der EVR jedoch den Kürzeren.

U13 Bayernliga: EV Ravensburg – SC Reichersbeuern 10:3. – Dank eines klaren 6:0 im Mitteldrittel ließ der EVR den Gästen letztlich keine Chance. Denn in den anderen beiden Spielabschnitten verlief die Partie ausgeglichen. Ravensburg siegte im ersten Drittel knapp mit 2:1, das dritte Drittel endete 2:2. Bester Torschütze des Gastgebers war Maxim Kinast. Er war viermal erfolgreich. Die weiteren Treffer schossen Artöm Maul (3), Noel Naimiller (2) und Sara Alikovic.