Jungs sind an der Mädchenschule Hahn im Korb

Simon Schäffler, Marco Bauer (beide 18) und René Freimuth (19) haben etwas gemeinsam: Die drei besuchen eine Mädchenschule. Uncool? Von wegen! Die Jungs sind am Gymnasium Sankt Gertrudis sehr beliebt.

Von unserem Mitarbeiter Josef Schneider

1089 Schülerinnen besuchen die Sankt Gertrudis. Schüler hingegen gibt es dort nur vier oder ungefähr 0,37 Prozent. „Ich sehe es als Gymnasium an, wie jedes andere Gymnasium auch“, sagt mittlerweile Simon Schäffler, der seit 2008 an der Sankt Gertrudis ist. Die Erfahrungen an der Schule waren für den Dewanger am Anfang aber ziemlich ungewöhnlich und neu. Tausend Augenpaare schauten neugierig auf ihn und seinen Kumpel. Nach den ersten zwei, drei Wochen jedoch gewöhnte sich die ganze Schule an die Jungs. „Wir sind gut aufgenommen worden und haben uns schnell eingelebt“, sagt der 18-Jährige: „Die Schülerinnen waren alle nett und zuvorkommend.“

Bei der Entscheidung, auf eine Mädchenschule zu gehen, waren für Simon Schäffler private Gründe mit ausschlaggebend. „Meine Tante war auch schon hier und hat an der Schule die Mittlere Reife gemacht.“ Bei seinen Freunden und Bekannten hat der 18-Jährige deshalb keine Probleme: „Die meisten sind neidisch.“ Den Gang auf die Mädchenschule findet auch der Freundeskreis des Sulzdorfers Marco Bauer witzig und cool. Marco Bauers Schwestern besuchen ebenfalls die Sankt Gertrudis.

Nur Positives können auch die Schülerinnen von Jungs an der Mädchenschule abgewinnen. „Die lockern das Ganze ein bisschen auf, die machen auch einen Spaß mit, die bemühen sich auch in der Klassengemeinschaft“, sagt Christina Wohlfrom (18) aus Pfahlheim: „Es tut schon gut.“ Die Interessensgebiete hätten sich auch erweitert, denn mit den Jungs kamen auch Gespräche über Autos und Fußball dazu. Die Atmosphäre wurde laut Katharina Abele aus Pfahlheim mit der Zeit immer lockerer, die Jungs hätten sich auch verändert, denn: „Am Anfang waren sie halt schüchtern und zurückhaltend.“ Mittlerweile machen die Schülerinnen und Schüler der Zwölften auch in der Freizeit was zusammen. Christina Wohlfrom pflichtet ihrer Klassenkameradin bei: Auf jeden Fall seien die Jungs „keine so Exoten mehr wie am Anfang“.

Erste Liebe in der Klasse

„Wir vermehren uns langsam und kontinuierlich“, freut sich Schulleiterin Schwester Birgit Reutemann über diese „mutigen Schüler“, die sich gezielt für die Sankt Gertrudis entscheiden. Zurzeit gibt es einen Jungen in Klasse 11, und die oben beschriebenen drei in Klasse 12. „Für das nächste Schuljahr sind drei Jungs angemeldet für Klasse 11.“ In der Sekundarstufe zwei mache es auch Sinn, koedukativ zu unterrichten, meint die Ordensfrau. Beliebt sind „unsere Jungs“ auch bei den Lehrerinnen. „Sie sind sehr nett“, sagt Spanischlehrerin Dolores Campoy Felices über ihre Schüler Simon Schäffler und Marco Bauer, und: „Sie geben einen anderen Point of View.“ Und Kollegin Dr. Nadyeh Shariloo, die Physik und Mathematik unterrichtet, hat „die erste Liebe in der Klasse gesehen“. Das sei ein Gespräch für die ganze Schule gewesen. Absolventinnen und Absolventen der Realschule mit entsprechenden Leistungen können im Gymnasium Sankt Gertrudis die einjährige Eingangsklasse und anschließende zweijährige Kursstufe (gymnasiale Oberstufe) besuchen und nach insgesamt drei Jahren die allgemeine Hochschulreife erwerben. Informieren und anmelden kann man sich im Sekretariat der Schule, Telefon (07961) 915511. Mail: sekretariat@st.gertrudis-ell.de.