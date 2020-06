Junger Mann mit Messer verletzt

Bei einem Streit am Donnerstag gegen 0.30 Uhr ist ein 21-Jähriger verletzt worden. Er war zusammen mit einem 23-Jährigen auf dem Heimweg, als die beiden auf Höhe der Körhalle auf eine Dreiergruppe stießen. Offenbar gerieten die fünf jungen Männer aufgrund eines Missverständnisses in Streit. Dabei zog ein Mann aus der Dreiergruppe ein Messer und stach in Richtung des 21-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Die Kontrahenten trennten sich anschließend. Als der 21-Jährige nach Hause kam, bemerkte seine Mutter die Verletzungen und verständigte die Polizei, bevor sie mit ihrem Sohn in eine Klinik fuhr.

Die Polizei Gaildorf (Telefon 07971 / 95090) sucht Zeugen, die Angaben zu den drei Männern machen können.