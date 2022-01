Hochwasserschutz an der Ahr seit einem Jahrhundert geplant

Der Fluss Ahr entspringt in den Höhenlagen der Eifel und schlängelt sich in vielen Schleifen und Kehren auf knapp 90 Kilometern an gut 20 Städten und Dörfern entlang oder durch sie hindurch, bevor er bei Sinzig in den Rhein mündet. Die Überflutung des Tals war, gemessen an der Zahl von 139 Todesopfern und bis heute 26 Vermissten, zusammen mit weiteren Hochwasserereignissen in Nordrhein-Westfalen und Bayern im Juli 2020 die schlimmste Naturkatastrophe in Deutschland seit der Sturmflut in Hamburg im Jahr 1962 – und angesichts der Schadenssumme von etwa 33 Milliarden Euro die teuerste aller Zeiten.

Außerdem war es nicht die erste Katastrophe: Bei „historischen Fluten“ starben 63 Menschen am 21. Juli 1804 und im Juni 1910 nach unterschiedlicher Quellenlage 52 oder 70 Menschen. Das erste Hochwasser im Ahrtal ist schriftlich fürs Jahr 1348 belegt. In den 1920er-Jahren waren umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen geplant – wurden allerdings nie umgesetzt: Das Geld floss damals in den Bau des Nürburgring. (sts)