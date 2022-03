Ein Siebenjähriger ist am Montag gegen 17 Uhr aus einem Wohnhaus und auf die Straße gerannt. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr und wurde in der Folge von dem Auto eines 58-Jährigen erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von 500 Euro.