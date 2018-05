Junge wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein Kind am Sonntag nach einem Unfall in Ulm ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Neunjährige ging gegen 10.30 Uhr über die Eythstraße – ohne auf die Autos zu achten. Zwischen den parkenden Autos hindurch trat er auf die Fahrbahn. In diesem Moment fuhr ein Opel vorbei. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Fuß überrollt

Mit einem Rad rollte er über den Fuß des Jungen. Der erlitt dadurch schwere Verletzungen. Zur Untersuchung und weiteren Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.