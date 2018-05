Junge Wangener beim Allgäu-Meeting erfolgreich

Zum ersten Stadionwettkampf der Saison traten sieben junge Athletinnen und Athleten der MTG Wangen zwischen neun und zwölf Jahren in Leutkirch an.

Als jüngster zeigte Eliah Bürger in der Altersklasse M10 im Weitsprung und 800m-Lauf mit jeweils vierten Plätzen eine solide Leistung und krönte seinen Tag mit einem souveränen Sieg im Ballwurf mit 37,5 Metern. Mara Andritsch bewies ihr großes Talent, erreichte im 50m-Sprint den vierten Platz und belegte im Weitsprung mit 4,19 Metern und im Ballwurf mit 30,50m hinter sehr starken Konkurrentinnen jeweils den zweiten Platz. Lea Peter, Merle Bürger und Hrisanti Bordelias traten in der Altersklasse W12 gemeinsam und erfolgreich gegen die starke Konkurrenz an. Hrisanti siegte im Ballwurf mit 32 Metern, errang im 75m-Lauf die Silbermedaille und im Weitsprung (4,13m) Bronze. Merle siegte in sehr guten 2:51,50min über 800m und schlug sich auch in den anderen Disziplinen respektabel. Lea glänzte im Ballwurf mit 31m und dem zweiten Platz und zeigte auch im Sprint und Sprung gute Leistungen.

Noch besser schlug sich Joel Putz bei den Zwölfjährigen: Sowohl über 75m als auch im 800m-Lauf siegte er mit großem Vorsprung und auch den Ballwurf konnte er mit 43,50 Metern für sich entscheiden. Zusätzlich errang das große Mehrkampftalent im Weitsprung die Silbermedaille. Sina Stauß bestritt den ersten Wettkampf mit ansprechenden Ergebnissen. Nach guten Leistungen im Weitsprung und Sprint wurde sie im Ballwurf mit 31m Dritte und siegte schließlich über 800m in 3:16,19min. „Insgesamt kann man mit diesen Leistungen der jungen Sportlerinnen und Sportler so früh in der Saison sehr zufrieden sein“, sagte MTG-Abteilungsleiter Tobias Schneller.