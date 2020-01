Die Junge Union im Kreis Ravensburg hat für 2020 das „Jahr der Kontroversen“ ausgerufen. Mit einer sechsteiligen Veranstaltungsreihe im ganze Landkreis möchte sich die Jugendorganisation der CDU laut deren Kreisvorsitzenden Timo Baljer auf die „Suche nach der Streitkultur“ machen. Den Auftakt macht laut Pressemitteilung der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer.

Als einer der bekanntesten Kommunalpolitiker Deutschlands, der laut Ankündigung immer wieder Themen setze und dafür auch angefeindet werde, spricht am Mittwoch, 19. Februar, um 17.30 Uhr im Kornhaussaal in Ravensburg unter dem Titel „Deutschland, deine Debattenkultur – eine Bestandsaufnahme“.

Darauf folgen vier Veranstaltungen zu hochaktuellen Themen. Bei der ersten Podiumsdiskussion in der Hägeschmiede Wangen am Dienstag, 17. März, um 18 Uhr wird die Diskussion über den richtigen Umgang mit dem Klimawandel aufgegriffen. Mitte des Jahres, am Dienstag, 2. Juni, um 18 Uhr, wird dann im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee über die Zukunft des Westens und der liberalen Ordnung gestritten werden. Über den Generationenvertrag und Herausforderungen in der Rentenpolitik diskutiert in der vierten Veranstaltung am Dienstag, 22. September, um 18 Uhr, im Bocksaal in Leutkirch, der ehemalige Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Walter Riester (SPD) mit Peter Weiß (CDU), dem sozialpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Für die fünfte Veranstaltung zum Thema Feminismus am Donnerstag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr sind die Publizistinnen Birgit Kelle und Diana Kinnert der Einladung in das Gasthaus Rössle nach Weingarten gefolgt.

Den Abschluss bildet ein Gespräch zwischen dem Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt, und der stellvertretenden taz-Chefredakteurin Barbara Junge am 27. November, 18 Uhr in der Alten Spohn-Turnhalle in Ravensburg. Gemeinsam werden sie einen Blick in die Zukunft wagen, Perspektiven der deutschen Streitkultur untersuchen sowie Risiken und Probleme benennen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.