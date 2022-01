Junge Union kritisiert Lucha-Visionen zu Krankenhausschließungen scharf

„Lucha bleib bei deinen Leisten“, so lautet die Überschrift der Stellungnahme des Kreisverbands der Jungen Union Ravensburg zu den umstrittenen Krankenhausschließungsvisionen des Gesundheitsministers Manfred Lucha. Die jungen Christdemokraten positionieren sich klar zum Waldseer Krankenhaus.

Verwirrt über Lucha-Äußerungen

Verwirrt sei der Kreisverband über die Äußerungen des Gesundheitsministers des Landes, der bekanntlich die Schließung der Krankenhäuser in Bad Waldsee und Tettnang prophezeite. „Dass dieser Amt und Aufgaben nicht immer souverän trennen kann, ist bereits in der Vergangenheit deutlich geworden“, eröffnen die jungen CDUler ihre Stellungnahme mit klaren Worten. Wie Lucha zu seinen Visionen kommt, insbesondere während der neuerlichen Corona-Welle, sei den Mitgliedern völlig schleierhaft.

„Wir erkennen den Sinn von Krankenhauszusammenlegungen durchaus an, nicht nur aus wirtschaftlicher Perspektive. Denn so können wichtige Kompetenzen gebündelt und ausgebaut werden. Das EK in Ravensburg ist hier sicherlich als Positivbeispiel zu nennen. Nichtsdestotrotz braucht ein Flächenkreis, wie Ravensburg einer ist, auch Versorgung in der Fläche. Da erscheint uns nicht ganz logisch, warum man ein Krankenhaus nach dem anderen schließen möchte“, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Ein Waldseer Erfolgsmodell

Zudem kann der Kreisverband eine mögliche Schließung nicht nachvollziehen, wenn ein Krankenhaus gut wirtschaftet, so wie das in Bad Waldsee. „Bad Waldsee ist als Gesundheitsstandort überregional bekannt und renommiert. Gerade das erfolgreiche Zusammenspiel der orthopädischen Abteilung im Krankenhaus und den Kurbetrieben ist charakteristisch. Das zeigt, dass die Kombination aus Akutversorgung und Spezialisierung ein Erfolgsmodell sein kann“, heben die Verantwortlichen der Jungen Union Ravensburg die Vorteile des Standorts in Bad Waldsee hervor.

Katastrophale Folgen für die Menschen

Eine etwaige Schließung des Waldseer Krankenhaus hätte katastrophale Folgen für die Menschen vor Ort, ist sich der Kreisverband sicher. „Denn der Kurort und das Krankenhaus dürfen nicht getrennt betrachtet werden, sie bedingen sich. Somit ist eine Schließung gleich aus mehreren Perspektiven Kokolores.“

Positiv stimme die jungen Christdemokraten immerhin, dass Lucha nicht die Kompetenzen habe, Krankenhäuser des Kreises zu schließen. „Wir laden Herrn Lucha gerne auf einen Vor-Ort-Termin ein. Dann kann er sich über die Gegebenheiten vor Ort, die er als Ravensburger und Ex-Kreisrat eigentlich kennen sollte, informieren. Unklar wird weiterhin bleiben, warum Herr Lucha sich hier überhaupt einmischt und welche Strategie er mit dieser Polemik verfolgt. Wir sagen: Lucha, bleib bei deinen Leisten“, so schließt die Stellungnahme.