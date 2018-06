Junge Talente haben einige Möglichkeiten

Ihr wollt die jungen Nachwuchsfußballer so lange wie möglich im Virngrund halten. Wie soll das gelingen, Herr Steidle?

Wir haben und bieten mit der Fördergruppe Virngrund eine weitere Trainingsmöglichkeit für die jungen talentierten Spieler - speziell für die D- E- und F-Jugend. Hier können diese in Ellwangen zentral ohne weite Wege mit gleichstarken Fußballern trainieren und müssen dafür nicht ihren Verein wechseln. Wir bieten mit qualifizierten Trainern ein zusätzliches Angebot, damit sich annähernd gleichstarke Spieler untereinander messen können. Die Trainer der Jugendmannschaften können bis zu drei Spieler zum Fördertraining melden. Noch einmal klar gesagt, wir wollen hier definitiv keine Spieler abwerben.

Was genau können die Jungs im Zusatztraining lernen?

Alle Jungs, die in der Gruppe sind können richtig gut kicken. Im Fokus steht bei uns aber ganz klar die Schulung der Beidfüßigkeit. Es gibt dann im Idealfall nicht mehr einen guten und einen schlechten, sondern die Spieler können beidfüßig agieren, das heißt, auch mit links oder rechts Tore erzielen. Die Grundtechniken wie Dribbling, Passen, Fintieren oder das Freilaufen gehören selbstverständlich zur Basisschulung.

An wen richtet sich das Angebot?

Im Prinzip an alle Vereine aus unserer Region. Der Name „Virngrund Fördergruppe“ soll alle Vereine im Ellwanger Virngrund ansprechen. Dabei handelt es sich um die Ellwanger Fußballvereine und alle Vereine drumherum. Dabei sind wir natürlich auf die Empfehlungen der jeweiligen Jugendtrainer angewiesen. Wir wollen erreichen, dass die jungen talentierten Nachwuchsspieler gefördert werden und dabei in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und sich entsprechend weiterentwickeln können.

Wie wird die Förderguppe denn bislang angenommen?

Wir haben bisher 13 Spieler, die bei uns jeden Montag, im Ellwanger Waldstadion, ab 17 Uhr trainieren. Das ist bereits eine tolle Truppe. Sollten es allerdings noch mehr werden, dann werden wir noch weitere Trainer hinzuziehen. Die Gespräche laufen hier bereits.

Ab 19 Uhr findet das Training für C-, B- und A-Jugendliche statt. Die Empfehlungen der entsprechenden Jugendtrainer laufen jetzt erst ein. Das muss sich noch entwickeln.

Welche Vereine haben denn bislang Spieler geschickt?

Es sind bislang Spieler aus Hüttlingen, Stimpfach, Neunheim und natürlich Ellwangen. Aber wir sind offen für alle. Es muss nicht bei diesen Vereinen bleiben. Es ist ein Angebot an alle Vereine im Virngrund.

Ihr habt nun auch einen Stützpunkt des Fußball-Zweitligisten Heidenheim in Ellwangen. Wie hängen die beiden Projekte miteinander zusammen?

Da gibt es unterschiedliche Betrachtungswinkel. Der FC Heidenheim übernimmt das Scouting für den FCH-Stützpunkt Ellwangen selbst. Der FCH stellt die entsprechenden Trainer, die mögliche Talente nach bestimmten Parametern sichten und bewerten. Dazu gehört beispielsweise auch ein gewisses Bewegungstalent.. Unser Ellwanger-Jugendkonzept ist mit dem FC Heidenheim abgeklärt und bezüglich Inhalt und Anforderungen besprochen. Sollte ein Spieler aus unserer Virngrund-Fördergruppe sportlich auffällig sein, wird dieser selbstverständlich, dann auf kurzem Wege, an den FCH-Stützpunkt weitergeleitet.

Da sowohl der FCH-Stützpunkt als auch die Virngrund-Fördergruppe im Ellwanger Waldstadion trainieren, ist vereinbart, dass auch Ellwanger Jugendtrainer am FCH-Stützpunkttraining, unter der Leitung der Heidenheimer Jugendtrainer, unterstützend mit eingebunden werden. In unserer Kooperationsvereinbarung mit dem FC Heidenheim steht auch die Trainerqualifikation im Vordergrund. So bieten sich über den FCH-Stützpunkt auch Synergieeffekte in der Trainerqualifikation für den FC Ellwangen.